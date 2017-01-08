В Конгрессе США усомнились в возможности дружественных отношений с Россией

Дональд Трамп, который в ближайшем будущем сменит Барака Обаму на посту президента Соединенных Штатов, накануне заявил, что хорошие отношения с Росссией - это хорошо, и только дураки думают, будто это плохая идея.

Заявление американского лидера не осталось без внимания конгрессменов страны, однако не вызвало у них должного энтузиазма. Так, американец Девин Нюнес, возглавляющий комитет по разведке палаты представителей конгресса, заявил в эфире телеканала Fox News, что не уверен в возможности установления дружественных отношений с Россией.

А вот член комитета, представляющий Демократическую партию, Адам Шифф, высказался более резко. Он заявил, что необходимо трезво оценивать действия России, из которых ясно следует, что дружественный российско-американский диалог - явление невозможное.

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