Минобороны: Режим тишины в Сирии был нарушен более 20 раз за сутки

За последние сутки режим прекращения огня в Сирии был нарушен более двадцати раз. При этом шесть нарушений были зафиксированы российской стороной.

По сообщению Минобороны России, трижды режим тишины был нарушен в Латакии, дважды в Хаме и один раз - в Алеппо. Турция же заявила еще о восемнадцати нарушениях.

Тем не менее, еще два населенных пункта подписали соглашение о соблюдении режима тишины. Таким образом, в настоящий момент общее число населенных пунктов, присоединившихся к соглашению, составило 1095.

Кроме того, в Минобороне сообщили о проведении двух гуманитарных акций в течение последних суток, в ходе которых местные жители получили гумпомощь, в том числе горячую пищу.

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