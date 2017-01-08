В Польшу прибыла часть танковой бригады США

Это пока не все подразделение, а лишь его часть: 250 военнослужащих с танками, гаубицами и автомобилями. Американские танкисты прибыли в Польшу 7 января. Это первая группа бронетанкового контингента США.

Известно, что солдаты США и техника переброшены в Польшу в рамках операции Atlantic Resolve. Эта операция – превентивная мера по укреплению восточных границ НАТО, сообщает «Лента.ру».

Польские СМИ сообщают, что американские военные размещены в четырех польских городах сроком на 9 месяцев.

Известно, что США перебросит в Польшу танковую бригаду: 3,5 тысячи военных, порядка 400 единиц гусеничных машин, около 900 - колесной техники (87 танков), 18 самоходных гаубиц и четыре сотни автомобилей.

Российская сторона многократно заявляла, что усиление НАТО в странах Прибалтики и Польше угрожает национальной безопасности России и ответила усилением приграничного контингента на своих западных границах.