Более шестисот авиарейсов отменили в Стамбуле

В аэропорту Ататюрка в Стамбуле в субботу, 7 января, отменили 610 авиарейсов.

Данная радикальная мера была принята в связи с сильнейшим снегопадом, который ранее обрушился на турецкий город. Как сообщает РИА "Новости", из-за отмены рейсов примерно 20 тысяч пассажиров были обеспечены горячим питанием, а примерно 6 тысяч распределены по гостиницам.

В Стамбуле снегопад в целом оказывает крайне негативное влияние на жизнь миллионов людей. В некоторых районах города высота сугробов достигает 40 сантиметров. Босфор закрыт для судоходства.