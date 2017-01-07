Необычную церемонию прощания с отцом устроил сын тайваньского политика. Он пригласил на похороны родителя полсотни стриптизерш.

Девушки танцевали на крышах автомобилей, которые ехали по направлению к кладбищу. Удивленные прохожие снимали происходящее на видео, которое затем появилось в Сети.

Чиновник умер в возрасте семидесяти шести лет. При жизни он занимал высокий пост в администрации одного из городов Тайваня. По словам сына скончавшегося, политик очень любил всевозможные вечеринки, сообщает tvzvezda.ru.

Кстати, в похоронной процессии участвовало примерно двести автомобилей. Из-за этого на дорогах, по которым шла колонна, возникли заторы.