Американский актер носит бейсболку со слоганом Трампа на русском языке

Популярный американский актер, чье имя уже неоднократно было связано с именем избранного президента США, снова отличился. Он выложил в Сеть интересный снимок.

Алек Болдуин сфотографировался в бейсболке, на которой на ломаном русском языке написан перевод известного высказывания Трампа. Лозунг "Make America great again", который неоднократно использовал будущий американский лидер, обозначает в переводе "Сделать Америку вновь великой". Однако надпись на бейсболке актера гласит: "Сделать америки здорово снова".

Сложно сказать, почему именно так трактуется известный слоган Трампа на вещи знаменитости. Некоторые предположили, что актер намекает на нашумевшую историю с обвинениями во вмешательство в президентские выборы, которые США выдвигает в адрес России, сообщает ria.ru.

Кстати, сам Болдуин сыграл Трампа в пародии для одного из телеканалов. Он также часто вступает с Трампом в дискуссии в соцсетях.