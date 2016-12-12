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Актера Алека Болдуина наградили за пародию на Дональда Трампа

12 декабря 2016, 07:52 [ «АН-онлайн» ]

Актера Алека Болдуина наградили за пародию на Дональда Трампа
фото: globallookpress.com

Голливудский актер Алек Болдуин получил награду премии Critics' Choice Award за пародию на избранного президента США Дональда Трампа. Церемония награждения премии проходит в эти минуты в Санта-Монике и транслируется в прямом эфире на телеканале A&E.

Болдуин получил награду в категории «актер-гость в комедийном сериале» за участие в комедийном шоу Saturday Night Live на телеканале NBC, в которой он изображал Трампа.

Премия ассоциации кинокритиков США и Канады BFCA Critics' Choice Award, в которой состоят около 300 критиков, вручается ежегодно.

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