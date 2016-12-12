Актера Алека Болдуина наградили за пародию на Дональда Трампа

Голливудский актер Алек Болдуин получил награду премии Critics' Choice Award за пародию на избранного президента США Дональда Трампа. Церемония награждения премии проходит в эти минуты в Санта-Монике и транслируется в прямом эфире на телеканале A&E.

Болдуин получил награду в категории «актер-гость в комедийном сериале» за участие в комедийном шоу Saturday Night Live на телеканале NBC, в которой он изображал Трампа.

Премия ассоциации кинокритиков США и Канады BFCA Critics' Choice Award, в которой состоят около 300 критиков, вручается ежегодно.