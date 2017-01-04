WikiLeaks даст 20 тысяч долларов тому, кто знает, куда пропали документы из Белого дома

Портал WikiLeaks объявил о награде в 20 тысяч долларов тому, кто владеет полезной информацией об уничтожении записей в Национальном госархиве, что находится в резиденции американского президента Барака Обамы.

Документы бесследно исчезли, значит, они либо уничтожены, либо похищены. В WikiLeaks склоняются ко второму варианту. Портал подозревает, что к ликвидации (краже) важных документов могут быть причастны сотрудники администрации Обамы, поэтому деньги предназначены и для тех, кто выдаст агентов в окружении главы США, передает «Росбалт».

Разоблачительный портал также заявил, что из федерального Управления национальных архивов выкраден диск с электронной перепиской бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Диск на два терабайта исчез, и, вероятно, похищен, считают в WikiLeaks.

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