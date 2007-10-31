Мистические исчезновения в «облаках времени»

За первую половину 2007 г. в нашей стране исчезло более 50 тыс. человек. Это криминальные разборки? Похищения на донорские органы? Проделки спецслужб? Или нечто иное? «Аргументы неделi» решили подготовить цикл публикаций о странных исчезновениях наших граждан, тем более что в Комиссии по аномальным явлениям при Географическом обществе России накопилось множество свидетельств таких исчезновений. Куда пропадают наши соотечественники? Почему исчезновения происходят с пугающей частотой? Люди пропадают в парке, в лесу, в горах, на берегу озера, на пустынном шоссе, в загородном доме. На пароходе, в поезде, в самолете.



Астрономы и уфологи склонны полагать, что к пропаже землян причастны и… внеземные цивилизации. Известный американский журналист, майор ВМС Дональд Кихоу, рассуждает в своих исследованиях, что «Земля находится под наблюдением разумных существ с другой планеты. Пришельцы якобы используют для этого беспилотные диски с телевизионными или импульсными передатчиками, а также крупные дискообразные, дирижаблеподобные и бескрылые объекты».



Фантастика? Бред сумасшедшего? Но почему тогда в Советском Союзе материалы о внеземных цивилизациях и НЛО прятались под грифом «Сов. секретно»? И почему правительства Франция и США продолжают выделять огромные суммы на исследовательские работы в области изучения НЛО?



Итак, сегодня первый материал из цикла «Исчезновения людей. Виноваты ли НЛО?»

Пропали вместе с «зелеными человечками»



– ОФИЦИАЛЬНО в мире зарегистрировано более 1200 случаев похищений людей НЛО. Летающие объекты обычно используют выдвигающийся луч-«трубу», – рассказал «Аргументам неделi» уфолог Дмит­рий Гатин, – или же так называемые облака времени. Я знаю человека, который был похищен таким вот облаком. И случилось это на его приусадебном участке под Тулой.

Был теплый сентябрьский вечер. Мой знакомый вышел на крыльцо дома, чтобы покурить. Но сигарета буквально прилипла к его рукам: таким сильным было ощущение, которое испытал мой знакомый, когда почувствовал на себе чей-то пронзительный и тяжелый взгляд. В саду никого не было, а над старой яблоней висело густое сиреневое облако. От этого облака шло какое-то мерцание. Как рассказывал пострадавший, его охватил дикий страх, и он почувствовал, что на голове зашевелились волосы. Облако начало приближаться к крыльцу какими-то скачкообразными движениями. При этом мой знакомый не мог оторвать пяток от пола: его парализовало. Потом облако накрыло его с головой. И он куда-то стал проваливаться, ощущая, как по телу идет электрический ток. Очнулся он через несколько дней у себя дома. Где был? Говорит, общался с новыми «зелеными друзьями» с другой планеты.

Похожий случай произошел с семьей Федоровых из Владивостока. Они решили провести выходные дни за городом. Поехали на берег реки. Начали собирать дрова, чтобы развести костер. Сам Алексей Федоров обратил внимание на тучку серо-зеленого цвета, которая неподвижно зависла над деревьями. Когда загорелся костер, тучка подлетела ближе. И спустилась так, что Федоров смог потрогать ее рукой. Непонятным образом он оказался внутри и почувствовал, что куда-то проваливается.

О своем исчезновении он поведал следующую историю. Как только он вошел в тучку, то оказался... на берегу моря. Деревья напоминали тропические пальмы, среди которых находился трехэтажный дом. Он толкнул входную дверь. Увидел людей в военной форме. Его посадили в кресло, к телу прикрепили датчики. Потом ему предложили остаться. Он отказался. Попытался узнать, где находится. Ответили: «В будущем параллельного мира».

О «проделках» облаков сообщают и старые хроники: 21 августа 1915 г. на полуост­рове Галлиполи в Турции исчез батальон 14-го Норфолкского полка в облаке, опустившемся на землю. Правительство Англии провело специальное расследование, но ничего не обнаружило. Восемьсот английских солдат растворились в атмосфере.



Проект «Водолей» и «Общество Ясона»



– В 1954 г. во всем мире наблюдалось огромное количество НЛО, – продолжает свой рассказ Дмитрий Гатин. – Именно в тот год и было особенно много исчезновений людей. 16 июля президент США Дуайт Эйзенхауэр провел в Белом доме совещание, в результате которого был рожден проект «Водолей». Цель – сбор и обработка всей научной, технологической, медицинской и разведывательной информации о любых появлениях НЛО и контактах с внеземными формами жизни.

Справка «АН»

НА ТЕРРИТОРИИ России к аномальным зонам (где очень часто пропадают люди) относятся: Пермская (она же М-ский треугольник), Жигулевская (вблизи Самары), Медведицкая гряда (Волгоградская обл.), Гора мертвецов (Северный Урал), Плато Путорана (Красноярский край), Верхнеуймонские аномальные зоны (Горный Алтай). В «полное собрание» уральских аномалий вошло более 50 точек из Тюменской, Курганской, Челябинской и Свердловской областей и Пермского края.

Канули на суше

Где пропадают люди? Особенно богаты на пропажи аномальные зоны Свердловской и Челябинской областей России.

СТАНЦИЯ Гать (Сверд­ловская область). В лесу часто можно наткнуться на большие грибы, необычную растительность, а также на сильно искривленные деревья. При долгом пребывании в таких местах у людей ухудшается самочувствие, возникает чувство страха и подавленности.

Гора Чертово Городище. Находится на берегу реки Туры. Гора считается «нехорошим местом», местом обиталища духов. Существует легенда, что в давние времена в недра этой горы ушла народность ють.

Дольмены уральские (древние мегалитические сооружения в виде камней огромного размера, поставленных на ребро. – «АН»). Находятся между Новоуральском и Верхней Пышмой, в районе поселка Мурзинка.

Ильменский заповедник. На склоне, прилегающем к городу Миассу, в самом низу (у оврага) встречается феномен «бездонных дырок». Эти дырки видны только весной, когда в них стекает вода от тающего снега и появляются проталины. В диаметре они не более 15 см, а вот глубина неизвестна…

– Есть мнение, что такие дыры образуют НЛО, добывая редкоземельные элементы, – замечает уфолог Дмитрий Гатин.

Около Красноярска есть скала Красный Гребень. Ее стараются обходить стороной, потому что она любит хулиганить: то приподнимает проходящих людей в воздух, то перемещает их в пространстве. И происходит это обычно, когда над горой замирают облака странной формы.

Справка «АН»

Признаки аномальных зон (АЗ):

– необычное поведение магнитной стрелки компаса;

– неадекватное поведение животных;

– резкие изменения метеорологических составляющих;

– отсутствие всяческой живности в определенных местах;

– экзотическая растительность;

– различные звуки и явления, не поддающиеся логическому объяснению, галлюцинации.

Президент США секретным меморандумом НСК-5410 предписал создать специальный комитет «Маджорити-12» («Большинство-12») для решения проблем, связанных с НЛО. Шесть постов в нем занимали Нельсон Рокфеллер, директор ЦРУ Аллен Даллес, госсекретарь Джон Даллес, министр обороны Чарлз Вильсон, председатель Объединенного комитета штабов адмирал Артур Радфорд, директор ФБР Эдгар Гувер. Шесть остальных постов принадлежали членам секретного общества ученых, которое именовало себя «Обществом Ясона». В дальнейшем этот комитет не раз обновлял свой состав и названия. При Дж. Кеннеди (1961–1963) его называли «Комитет 5412», при Л. Джонсоне (1963–1969) – «Комитет 303», при Р. Никсоне (1969–1974), Д. Форде (1974–1977) и Дж. Картере (1977–1981) – «Комитет 40», при Р. Рейгане (1981–1988) – «Комитет Р-1-40».



«Пионеры ловят лешего»



ЛЮДИ начали пропадать не вчера… Еще в 1825 г. в Голосовом овраге в Коломен­ском (на берегу Москвы-реки) неоднократно отмечались случаи таинственных исчезновений. Документы полицейского управления Московской губернии неоднократно отмечают случаи исчезновения людей в селах Коломенское, Дьяково, Садовники и Новинки. Следы вели к Голосовому оврагу, где и сегодня прослеживаются признаки мощной аномальной зоны. В небе частенько видели НЛО.

Один из интересных случаев сообщается в газете «Московские Ведомости» (9 июля 1832 г.). Рассказывается о двух крестьянах, пропавших в 1810 г. и объявившихся в 1831 г. Крестьяне деревни Садовники Архип Кузьмин и Иван Бочкарев решили пройти через овраг. На дне был густой туман. Приятели, проходя между двух огромных валунов, вдруг куда-то провалились и очутились в неком коридоре, по которому вышли в пространство, залитое белым туманом. Назад они вернулись только через 21 год. И вернулись такими, какими и ушли, – молодыми и в той же одежде. Ход времени их не тронул.

В Софийском временнике описан случай появления в 1621 г. у дворца царя Михаила Федоровича отряда татарских воинов. Стрельцы взяли их в плен. Пленные рассказали, что они воины хана Давлет-Гирея, войска которого пытались захватить Москву в 1571 г., но были разбиты. Отряд, уходя от преследования, спустился в глубокий овраг, окутанный туманом. Воины погрузились в него, казалось, на несколько минут, а вынырнули лишь через 50 лет. Туман был необычного зеленоватого цвета. Царь Михаил Федорович приказал учинить дознание.

Дознаватели выяснили: воины Давлет-Гирея говорили правду. Их оружие и экипировка походили на обмундирование середины XVI века.



Что это за загадки?



– ИСТОРИЯ этого поселения восходит к I веку до н. э., – рассказал «Аргументам неделi» историк Евгений Сазонов, – некоторые исследователи даже считают, что его основали римские легионеры во главе с полководцем Коломнем. На первый взгляд – полный бред… Но летом 1903 г. крестьянин села Коломенское обнаружил остатки доспехов и оружия римского легионера. Летописи XVI в. рассказывают, что в садах Коломенского видели реликтового гуманоида. В 1926 г. похожий случай был описан журналистом А. Рязанцевым в заметке «Пионеры ловят лешего».

В 1995–1996 гг. ученые из Института общей физики провели замеры электромагнитных полей в Голосовом овраге и около валунов. Они были шокированы: превышение нормы электромагнитных излучений в овраге оказалось более чем в 12 раз, а вблизи валунов – более чем в 27 раз. Обнаружены были и лептонные поля.

Один из опытов чуть не закончился трагически. Ученый, проводящий замеры в овраге, был поднят в воздух на высоту почти 3 м, затем действие поднявшей его силы неожиданно прекратилось, и он рухнул вниз. При этом магнитометр вышел из строя, а измеритель лептонных полей зафиксировал кратковременное наличие критической массы лептонов.

– Лептоны – это элементарные частицы, относящиеся к классу фемионов и участвующие только в слабых взаимодействиях. К классу лептонов относятся электрон, мюон, соответствующие им нейтрино и их античастицы. К слабым взаимодействиям относятся элетромагнитное и гравитационное, – объяснил независимый эксперт по ядерным вопросам Герман Лукашин. – Название происходит от греч. leptos – «тонкий», «легкий» – и связано с тем, что их масса меньше масс всех других частиц (кроме фотона).

Сегодня на планете известны 12 зон, где сила тяжести действует не всегда или не совсем по законам физики.



Застряли в «хлеб­ных» облаках



ОТДЕЛЬНО хочется сказать про исчезновение английских солдат в Турции. Речь идет о загадочном исчезновении целого батальона во время Дарданелльской операции.

Вспоминает английский генерал Кэннингем: «В тот день, 21 августа 1915 г., на полуострове Галлиполи в расположении английских войск в небе повисли семь странных облаков, похожих на буханки хлеба. На земле находилось еще одно облако длиной около 250 метров.

В это время на усиление английских войск был направлен батальон 14-го Норфолкского полка численностью 800 человек. Батальон подошел к облаку и вошел в него. После того как последний солдат исчез в облаке, оно медленно приподнялось с земли и присоединилось к другим облакам, после чего все они двинулись в сторону Болгарии. А на месте облака никого не оказалось».

После капитуляции Турции в 1918 г. британское командование потребовало возвращения исчезнувшего батальона, полагая, что солдаты были взяты в плен, но турки доказали, что никаких боевых действий в тот день в районе не было...

Известный исследователь аномальных зон Александр Горбовский сделал предположение, что телепортация – перенос физического тела – неуправляема: исчезнувший в одном месте человек может появиться на вершине Килиманджаро, в глубинах океанов, в Африке, Арктике и даже в иных измерениях.

А может быть, правы те ученые, которые считают телепортацию прерогативой параллельного мира? И может быть, что этот мир имеет какие-то точки соприкосновения с нашим миром в строго определенных местах земной поверхности?

«В зоне большого НЛО изменяется течение времени», – писал известный писатель-фантаст Александр Казанцев. Писатель создал гипотезу о сосуществовании трех миров: реального, прамира (прошлого) и неомира (будущего).



Закрытая директива начальника Генштаба



ВЕДУЩИМ научным экспертом Мин­обороны РФ по проблеме аномальных аэр­окосмических явлений был полковник Александр Плаксин. Сегодня таких специа­листов в России найти практически невозможно! Он был одним из офицеров, обе­спечивавших связь между граждан­ской и военной программами исследований НЛО. Они назывались «Горизонт-АН» и «Го­ри­зонт-МО».

Полковник Плаксин служил в лаборатории по изучению НЛО НИИ войск ПВО в г. Мытищи в составе группы из 5 военных уфологов. В 1980 г. в войска разослали закрытую директиву за подписью начальника Генштаба. Она предписывала докладывать об аномальных аэрокосмических явлениях. За время работы лаборатории, которая 15 лет собирала рапорты об аномальных явлениях, были получены сведения о неопознанных объектах разных форм и масштабов – как величиной с яблоко, так и до 200 км в длину... Сообщения поступали из частей и подразделений ВС, от пилотов гражданской авиации и космонавтов. Но с распадом СССР директива начальника Генштаба утратила силу. Полностью прекратилось финансирование.



Исчезли в небе

В 1945 г. прервалась связь с четырьмя патрульными самолетами ВВС США, облетавшими район знаменитого Бермудского треугольника. Самолеты нашли на дне моря только в 1993 г., но при этом в кабинах не было ни скелетов, ни обрывков одежды...

В 1947 г. в США пассажирский самолет С-46, на борту которого находилось 32 человека, по неясным причинам разбился на леднике в штате Орегон. Внутри были найдены следы крови, но ни живых, ни погибших пассажиров не обнаружили.

В 1961 г. под Свердловском исчез с экрана почтовый самолет АН-2П, на борту которого было 7 человек. Спасатели нашли разбившийся самолет на поляне в лесу без экипажа. В 100 м был обнаружен выгоревший круг непонятного происхождения диаметром 30 метров.

Какие объяснения дают всему этому ученые? Профессор Джейн Линд­сетт в книге «Зловещая тварь» пишет, что на Земле существуют так называемые черные дыры. Вот они-то и засасывают людей в другие измерения целыми селениями, самолетами и поездами.

«Арифметика» Сидни Шелдона

ЗНАМЕНИТЫЙ американский писатель Сидни Шелдон нашел 23 случая гибели астрономов, которые «горячо» интересовались НЛО:

– в октябре 1986 г. астроном, профессор А. Шариф выехал из Лондона в Бристоль и повесился в Бристоле на дереве;

– в ноябре 1986 г. лондонский профессор В. Дазибай бросился с Бристольского моста;

– в январе 1987 г. Автар Синг-Гада пропал без вести;

– в феврале 1987 г. Питер Пигегел был задавлен своей машиной;

– в марте 1987 г. Дэвид Сэняс разбился насмерть, въехав на большой скорости в здание кафе;

– в апреле 1987 г. повесился Марк Визнер, был убит Стюарт Гудинг, Дэвид Гринхалг упал с моста, Шани Уоренн утопился; Майкл Бейкер погиб в автомобильной аварии.

У нас в России такой статистики обнаружить не удалось.