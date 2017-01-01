Трамп усомнился в причастности России к кибератакам

За несколько дней до окончания года президент Соединенных Штатов Барак Обама ввел очередные ограничительные меры в отношении ряда российских ведомств в связи с якобы имевшим место вмешательством России в выборы.

Однако избранный президент США Дональд Трамп не разделяет уверенности своего предшественника насчет причастности Москвы к хакерским атакам на сервера Демократической партии. Как передает Reuters, Трамп выразил сомнения в том, что за атаками стоит именно Кремль.

Как сообщил избранный президент в ходе своего общения с журналистами в своей резиденции во Флориде, куда он прибыл, чтобы провести новогодние праздники, доказательства причастности России недостаточно убедительны. По его мнению, за атаками может стоять кто-то другой, и бездоказательно обвинять Кремль - некорректно.

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