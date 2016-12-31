Два мощнейших взрыва в Ираке унесли около двух десятков жизней

Ужасная трагедия произошла сегодня утром, 31 декабря, в столице Ирака. Почти в одно время прогремели два мощнейших взрыва.

Трагедии произошли в магазинах Багдада, где было наибольшее скопление народа в последний день уходящего года. ЧП привело к многочисленным жертвам. Как сообщается, в результате взрывов погибло примерно восемнадцать человек. Еще около сорока были ранены, передает tvzvezda.ru.

На данный момент неизвестно, от чего сработали взрывные устройства. Правоохранительным органам только предстоит выяснить, совершили ли теракты дистанционно или это были действия смертников. Пока ни одна из террористических группировок не призналась в произошедшем.