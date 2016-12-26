В Турции попали под арест более 1700 сторонников Гюлена
26 декабря 2016, 21:04 [ «АН-онлайн» ]
//В мире
26 декабря 2016, 21:04 [ «АН-онлайн» ]
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