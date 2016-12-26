В Турции попали под арест более 1700 сторонников Гюлена

Перерыв в арестах после попытки госпереворота в Турции был непродолжителен. По стране вновь прокатилась волна массовых арестов. Турецкие СМИ сообщают, что властями арестовано порядка 1700 граждан.

Людей взяли под стражу только по подозрению в связях с оппозиционным проповедником Гюленом, передает «Радио Свобода». Порядка тысячи семисот человек турецкая полиция арестовала за неделю, и аресты продолжаются. Власти Турции считают проповедника Фетхуллаха Гюлена основным организатором попытки вооруженного переворота в стране. Известно, что более тысячи из арестованных уже ждут следствия, а остальные пока задержаны временно.