В Белоруссии объявлен траур после крушения самолета Ту-154 в Сочи

Сегодня в Белоруссии объявили день траура в знак солидарности с Российской Федерацией.

В понедельник вся Россия скорбит по погибшим в ходе крушения самолета Ту-154 Минобороны, который ранее упал в Сочи. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил приспустить государственные флаги в стране, а также отменить все развлекательные программы на радио и телевидении, передает агентство Sputnik Беларусь.

К зданию российского посольства в Минске жители Белоруссии несут цветы и свечи. Ранее Лукашенко выразил глубочайшие соболезнования народу России.

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