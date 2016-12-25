В Белоруссии объявят траур в связи с крушением Ту-154

Белоруссия намерена присоединиться к трауру по погибшим в авиакатастрофе под Сочи. В понедельник, 26 декабря, здесь будут приспущены государственные флаги над зданиями резиденции главы государства и других госучреждений.

По сообщению пресс-службу белорусского лидера, также будут ограничены праздничные мероприятия и их трансляция. Теле- и радиоканалам рекомендовано скорректировать программу передач в связи с этими обстоятельствами.

Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину, а также родным и близким погибших при крушении Ту-154. Он подчеркнул, что трагедия не оставила равнодушным ни одного гражданина Белорусии, и возглавляемая им страна скорбит вместе с Россией.

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