В турецком МВД заявили о выявлении важных подробностей в деле об убийстве посла Карлова

МВД Турции удалось установить, что убийца российского посла Андрея Карлова действовал не в одиночку. Покушение является спланированной акцией, которая связана с терактами в Турции, совершенными летом прошлого года после парламентских выборов.

По словам главы ведомства Сулейман Сойлу, были установлены важные подробности по делу об убийстве Карлова, однако в интересах следствия они пока не разглашаются. Тем не менее он отметил, что турецким следователям, работающим совместно с экспертами из России, удалось выяснить, что покушение не было личной инициативой террориста. В настоящий момент установлена взаимосвязь нападения на Карлова и событий в Турции летом 2015 года, которые, по мнению ведомства, являются частью одного большого плана по дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

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