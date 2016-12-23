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Немецкая полиция предотвратила теракт в торговом центре

23 декабря 2016, 07:31 [ «АН-онлайн» ]

Немецкая полиция предотвратила теракт в торговом центре
Фото: pixabay.com

Спецслужбам Германии удалось предотвратить новый теракт. На этот раз он мог быть совершен в одном из торговых центров.

Двух мужчин задержали в городе Дуйсбург около трех часов ночи по московскому времени. Братьев, которые являются уроженцами Косово, подозревают в том, что они участвовали в подготовке террористического акта в месте массового скопления людей. Одному из задержанных 28 лет, второму 31 год, сообщает ria.ru.

В данный момент полиция выясняет детали. Следователи пытаются понять, что террористы уже успели сделать и кто еще может быть причастен к запланированному преступлению.

 

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