Инцидент произошел в Страсбурге, куда бывший премьер Франции приехал в рамках избирательной кампании. Мануэль Вальс планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.

В тот момент, когда экс-премьер уже стал заходить в здание ресторана, где должна была пройти встреча со сторонниками, неизвестный подбежал и обсыпал его мукой. При этом мужчина прокричал номер одной из статей французской конституции, а также заявил, что ее не забудут и не простят.

Имеется в виду положение документа, которым правительство Вальса периодически пользовалось. Статья позволяет провести законопроект через парламент без голосования.

В Сети уже появилось видео произошедшего. Нападавшего задержала полиция.









Фото: twitter.com