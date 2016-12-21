Генпрокуратура Польши: оппозиция добивается роспуска парламента

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро высказал свое мнение по поводу происходящего в стране, где с минувшей пятницы оппозиция блокирует работу нижней палаты парламента.

После того, как сейм Польши принял решение ограничить работу представителей СМИ в здании, а один из депутатов от оппозиционной партии, критиковавший это решение, был отстранен от заседания, оппозиция перекрыла доступ на трибуну, из-за чего заседание пришлось перенести в другое помещение. Там был принят ряд законов, в том числе и бюджет на следующий год, однако оппозиция отказалась признать их легитимность.

Генпрокурор отметил, что если бюджет не будет принят, президент может распустить парламент. По мнению Зебро, оппозиционеры спровоцировали конфликт именно с этой целью.

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