США расширили антироссийские санкции

США снова расширили антироссийские санкции. На это раз в список добавили еще семь частных лиц, восемь организаций и даже два судна. Ограничения наложили на танкеры «Сталинград» и «Маршал Жуков».

В Минфине США сообщили, что такое решение было принято в связи с происходящим на Украине и в Крыму. Напомним, что ранее о продлении санкций в отношении России заявили в Евросоюзе, сообщает ria.ru.

При этом было отмечено, что речь о снятии ограничений можно будет вести при условии соблюдения минских договоренностей. При этом Россия уже не раз заявляла о том, что не является стороной конфликта, а потому такие условия являются неприемлемыми.