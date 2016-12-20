В Германии заявили, что страна оказалась в состоянии войны

Министерство внутренних дел Германии назвало террористическим актом инцидент на ярмарке в Берлине, где грузовик врезался в толпу собравшихся людей.

По последним данным, трагедия унесла жизни 12 человек, более пятидесяти человек пострадали. В настоящий момент 18 человек находятся в тяжелом состоянии.

В связи с произошедшим власти ряда европейских стран заявили об усилении мер безопасности на улицах городов.

Глава МВД немецкой земли Саар Клаус Буйон заявил, что хотя многие и не желают этого признавать, но в настоящее время Германия оказалась в состоянии войны. В свою очередь премьер-министр земли Бавария Хорст Зеехофер призвал власти страны пересмотреть миграционную политику.

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