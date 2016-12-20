Появились подробности трагедии на берлинской рождественской ярмарке

Утром во вторник, 20 декабря, стало известно, что грузовой автомобиль протаранил толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине намеренно.

Об этом сегодня сообщили сотрудники полиции города на своей страничке в социальной сети Twitter. В ведомстве отметили, что в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов принимают все необходимые меры в связи с вероятным терактом и проводят расследование.

Сейчас грузовик эвакуирован с места происшествия для анализа. Полицейские призывают очевидцев не публиковать в сети снимки с места происшествия и проявить сострадание к близким жертв.