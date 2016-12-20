У посольства США в Анкаре произошла стрельба

Сегодня рано утром государственный департамент Соединенных Штатов Америки заявил, что неподалеку от входа в посольство страны в Анкаре произошла стрельба.

Об этом сообщил представитель ведомства, который отметил, что человек, вооруженный пистолетом, внезапно начал стрелять у входа в посольство США в Анкаре, передает ТАСС.

Согласно последней информации, сотрудники правоохранительных органов Турции уже произвели задержание стрелявшего. В настоящий момент они проводят расследование случившегося. Пока не установлено, с какой целью человек открыл огонь у здания.