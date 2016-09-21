На посольство Израиля в Турции совершено вооруженное нападение

В столице Турции двое неизвестных в среду, 21 сентября, совершили вооруженное нападение на посольство Израиля.

Согласно последней информации, один из попытавшихся прорваться в здание был застрелен сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщает сегодня телеканал NTV, два человека подошли к посольству Израиля, чтобы выразить протест, а когда охранники попросили их отойти, они открыли стрельбу.

Второй злоумышленник в ходе попытки прорваться на территорию дипмиссии получил ранения. В настоящий момент сотрудники посольства находятся в укрытии.

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