Неонацистской новогодней вечеринки в Риге не будет

Новогоднего праздника «в традициях 1943 года» в Риге не будет, сообщил на своей странице в Facebook мэр Нил Ушаков. Он лично пообщался с организаторами и отказал им в аренде муниципального кинотеатра Splendid.

Глава латвийской столицы неоднократно выступал против реабилитации нацизма в Латвии, находившейся в германской оккупации с июля 1941-го по октябрь 1944 года. День Победы Ушаков назвал в мае общелатвийским праздником, отмечаемым сотнями тысяч патриотов. А позже порекомендовал одному из депутатов Сейма «не пить по утрам», по крайней мере, сидя в Twitter. Поводом стало предложение последнего поставить памятник гитлеровцам.

Тем временем, организаторы объявили о проведении вечеринки в стиле 1937 года.

Читайте также:

Рижская Дума публично извинилась за запрет шествия легионеров СС

Латвия воздержалась от поддержки резолюции ООН, осуждающей героизацию нацизма