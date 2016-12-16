Ребенок-смертник устроил теракт в Дамаске

Ребенок-смертник стал исполнителем теракта, совершенного сегодня в одном из полицейских участков сирийской столицы. Взрыв унес жизни как минимум троих человек, еще четверо полицейских получили ранения.

По сообщению местной полиции, исполнителем стала маленькая девочка. Полицейскому, который подошел узнать, все ли в порядке, она сказала, что потерялась и попросилась в туалет. Как только ребенок вошел в здание участка, прогремел взрыв.

Sky News Arabia сообщает о троих погибших в результате теракта. По данным Sputnik, при взрыве погибли пять человек. Ответственность пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.

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