Министр обороны Молдавии уверен, что армия России захватит Кишинев за два часа

Не более двух часов потребуется российской армии, чтобы захватить молдавскую столицу в случае необходимости. Такое мнение высказал министр обороны страны Анатолий Шалару.

Он заявил также, что все экономические и внешнеполитические проблемы Молдавии связаны с тем, что вопрос с Приднестровьем до сих пор не решен. До тех пор, пока ситуация не разрешиться, не будет притока в страну финансов и экономическое положение Молдавии будет значительно хуже, чем в других европейских странах. По мнению министра обороны, вопрос необходимо решать с помощью Украины.

Он также выразил уверенность, что в случае признания независимости Приднестровья численность российских военных в регионе может достигнуть 20-30 тысяч человек.

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