Надежду Савченко исключили из фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Украины. Заявление об этом выложено на сайте партии. Напомним, под её именем в первой тройке партия шла в парламент на последних выборах.

В пояснении к решению фракции об исключении депутата говорится о том, что принципы и политические убеждения Савченко расходятся с партийными. Особенно депутатов «Батькивщины» возмутили недавние негласные переговоры Героя Украины с «террористами» - лидерами самопровозглашённых республик Донбасса Захарченко и Плотницким по поводу обмена военнопленными. Однопартийцы Юлии Тимошенко выступают против «легализации бандгруппировок в Донбассе», следует из сообщения.

Три дня назад появилась информация, что Надежда Савченко сама подала заявление о выходе из названной фракции и партии из-за постоянных обвинений в работе на Кремль со стороны политиков и СМИ, а также разногласий с коллегами по депутатскому объединению.