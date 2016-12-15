Надежда Савченко попала в аварию в Одесской области

Депутат Верховной Рады попала в ДТП, когда ехала на встречу с избирателями. Как стало известно, автомобиль, в котором находилась Надежда Савченко, выбросило с дороги в Одесской области.

Об этом сообщила в соцсети сестра депутата. Также она написала, из-за чего произошла авария. Как следует из слов Веры Савченко, неухоженное дорожное покрытие характерно для Одесской области. Автомобиль, в котором ехала парламентарий, просто выкинуло со скользкой запорошенной трассы.

Сестра депутата уточнила, что Надежда Савченко не пострадала. Более того, добрые люди помогли вызволить машину из кювета, и через полчаса после ДТП парламентарий продолжила свой путь.