Депутат Рады Надежда Савченко вызвала негативную реакцию на мероприятии в Киеве: облачившись в мини-платье, бывшая летчица забыла побрить ноги. Украинские журналисты не смогли это не прокомментировать.

Наверное, Надежда вообще не знает, что женщины обычно бреют ноги, решили они. Или же в тюрьме Савченко забыла, что делают дамы, живущие в цивилизованном мире.

Фото разместил портал "Апостроф".

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