Трамп отказался от Джен Псаки

Похоже, работе Джен Псаки в команде президента США пришел конец. Как сообщают СМИ, ее место займет другой специалист. И даже уже стало известно, кто именно.

В свое время Джен Псаки приобрела немалую популярность на просторах Интернета. Правда, репутация у Псаки довольно неблаговидная. Благодаря своим странным высказываниям она стала героиней целого ряда фотожаб.

Рядом с Трампом Джен Псаки работать вряд ли придется, сообщает телеканал РЕН ТВ. СМИ выяснили, что ее место, скорее всего, займет продюсер Эй-Би-Си. Крис Власто станет помощником по коммуникациям главы государства вместо Псаки.