Боевики покинули все кварталы Алеппо

Освобождение Алеппо от террористов завершено. Они выбиты из всех кварталов крупнейшего города Сирии, ведётся разминирование. Об этом сегодня заявил представитель Генштаба ВС России Виктор Познихир.

По подсчётам сирийской правительственной армии, в ходе наступления убито не менее 900 террористов, уничтожено множество единиц тяжелого вооружения и техники. В общей сложности, освобождено более ста кварталов Алеппо, причем российская авиация не участвовала в боевых действиях над городом с 18 октября. Последние перестрелки идут уже в пригородной зоне, на окраинах.

Боевые действия между правительственными войсками и вооруженной исламистской оппозицией идут в Алеппо с 2012 года. Осенью 2016-го армия начала полномасштабное наступление против группировок террористов. В октябре под международным давлением России пришлось отказаться от использования авиации в районе города.

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