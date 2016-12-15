Внука британской королевы принца Гарри на днях впервые сфотографировали с его возлюбленной - американской актрисой Меган Маркл.

Счастливую молодую пару папарацци заметили гуляющими по Лондону. Как сообщает издание The Sun, принц Гарри и Меган Маркл сходили вместе на комедийный спектакль под названием Peter Pan Goes Wrong. После приятного вечера в театре влюбленных видели на Пикадилли - они держались за руки и любовались рождественскими огнями и витринами. Их сопровождал один охранник.

Вероятно, отношения принца Гарри являются по-настоящему серьезными, если он не боится демонстрировать свою девушку публике.