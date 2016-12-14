МВФ предсказал, что Украину ждут десятилетия бедности

Представитель МВФ Рон ван Руден считает, что Украине потребуется несколько десятилетий, чтобы сравняться по уровню экономического развития со странами Европы.

Ван Руден отметил, что в настоящий момент ВВП Украины на душу населения составляет всего лишь 20% от европейского, поэтому даже если рост составит 4-5% в год, стране потребуется не один год, чтобы догнать европейские страны.

Кроме того, по словам представителя ВМФ, предоставление Украине очередного транша станет возможным только в следующем году при выполнении всех необходимых условий. Он также добавил, что этот вопрос связан с решением проблемы по долгу России, и призвал обе стороны к поиску выхода из создавшейся ситуации.

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