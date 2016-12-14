Европарламент предложил ввести санкции против нефтегазовой и оружейной отраслей России
14 декабря 2016, 19:23 [ «АН-онлайн» ]
В преддверии саммита ЕС, который должен пройдет завтра в Брюсселе, Европарламент призвал лидеров стран-членов Евросоюза рассмотреть возможность введения ограничительных мер против нефтегазовой и оружейной отраслей России.
В документе, который носит рекомендательный характер, указано, что Европарламент настаивает на дальнейшей поэтапном введении санкций в случае дальнейшего нарушения Россией международного законодательства. Тем не менее в докладе также отмечается важность сотрудничества с РФ в таких сферах как совместная торговля и борьба с терроризмом и распространением ядерного оружия. Кроме того, Европарламент признает необходимость налаживания конструктивного диалога с Россией для снижения уровня напряженности в мире, не отказываясь при этом от политики сдерживания.
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