Российский Центр примирения враждующих сторон готовит вывод боевиков из Алеппо

В соответствии с договоренностями представителей сирийских властей с лидерами вооруженных формирований в восточных районах Алеппо, российским Центром примирения враждующих сторон был подготовлен вывод из города боевиков в направлении Идлиба.

Вывод боевиков планировался около 6.00 часов местного времени пассажирскими автобусами через коридор в квартале Салах-ад-Дин.

После прибытия транспорта к ранее обговоренному месту погрузки, со стороны боевиков начался обстрел колонны.

Воспользовавшись перемирием, с рассветом боевики перегруппировались и возобновили боевые действия, пытаясь прорвать позиции сирийских войск в северо-западном направлении.

Атака террористов отбита. Сирийская армия продолжила операцию по освобождению подконтрольных боевикам восточных районов Алеппо, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

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