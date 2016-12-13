Япония выделила украинской армии почти 2 миллиарда долларов

Министр обороны Украины Степан Полторак 13 декабря находится в Японии с рабочим визитом. По итогам встречи с японским послом украинский министр сообщил, что ВСУ получат от Японии $1,85 млрд в качестве помощи.

В сообщении украинского оборонного ведомства уточняется, что выделенные Японией средства рекордные по сравнению с помощью других стран, передает ТАСС.

Украинское ведомство также отмечает, что днем ранее в военные госпитали Украины поступило медицинское оборудование из Японии стоимостью 2,5 миллиона долларов.

Украинский министр и японский посол договорились о дальнейшем углублении двусторонних отношений между странами.