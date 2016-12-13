Савченко рассказала о своей связи с Кремлем

Надежда Савченко сообщила журналистам, что за последнее время привыкла к обвинениям в свой адрес, якобы она проект Кремля. В который «превратилась» усилиями тех же СМИ и политиков после миролюбивых заявлений.

Она заявила, что работает на благо только украинского народа и не собирается его предавать: «Я выдержала в России, выдержу и в Украине любые удары». На вопрос телеведущей, согласна ли она с возможным участием в Верховной Раде президентов самопровозглашённых ДНР и ЛНР, ответила, что говорила не о сепаратистах, а о простых шахтёрах или земледельцах Донбасса, которые якобы ждут помощи от Украины. И своих бросать нельзя, считает она.

«Если человек отработал 20 лет шахтёром, знает свою промышленность, почему он не может стать депутатом, даже министром?» возмутилась Савченко. И добавила, что её не волнует возможное лишение депутатской неприкосновенности или изгнание из фракции в парламенте, к чему призывают её коллег недоброжелатели.