СМИ: журналисты представились ополченцами ДНР и разыграли Надежду Савченко

Скандал после переговоров Савченко с лидерами ЛНР и ДНР украинские журналисты решили поддержать провокацией. Они представились послами из ДНР и предложили открыть на Украине посольство республики.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о переговорах депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко с лидерами ЛНР и ДНР, - встреча прошла 7 декабря в Минске. После этого на Савченко обрушилась с критикой ее партия «Батькивщина», обвинив депутата в пренебрежении партийной дисциплиной.

Некоторые депутаты Рады даже называли поведение Савченко госизменой.

Журналисты телеканала «1+1» утроили Савченко розыгрыш: позвонили ей от лица представителей ДНР и предложили нелегально открыть посольство самопровозглашенной республики в Киеве, под вывеской культурного центра.

Савченко сказала, что такое по закону невозможно, но такой проект возможен в будущем. Депутата на встрече с «послами ДНР» прикрывали сотрудники спецслужб. Когда провокация вскрылась, Савченко от своей позиции не отказалась, предложив открыть пресс-центр, который будет заниматься переговорами с ЛНР и ДНР.