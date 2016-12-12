СМИ: КНР ответит поставкой оружия врагам США на недружественную политику Трампа

Китай жестко отреагировал на телефонный разговор Дональда Трампа с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Как отметили местные СМИ, если будущий американский лидер не станет придерживаться политики «единого Китая», то Поднебесная предпримет меры. Ведь в Пекине считают, что Тайвань входит в состав КНР.

В частности, не исключена поддержка врагов США, в том числе и военная. СМИ отмечают, что Китай может начать поставлять оружие недружественным по отношению к Америке государствам, сообщает lenta.ru.

По мнению властей Поднебесной, Трамп может начать использовать Тайвань, чтобы диктовать Китаю свои условия в области экономики. Избранный лидер США, в свою очередь, заявил, что не понимает, почему должен принимать требования, которые выдвигает Китай.