Сегодня около 9:57 по местному времени (10:57 по Москве) в соборном комплексе в Аббасии в столице Египта был совершен теракт. Взрыв прогремел в одном из помещений коптского собора во время службы.

По последним данным, в результате взрыва погибло 26 человек, порядка 60 человек пострадали. Жертвами теракта стали в основном женщины и дети.

Расследованием занялась прокуратура Госбезопасности Египта. По словам очевидцев, сумку, в которой находилось взрывное устройство, в собор принесла неизвестная женщина. В настоящий момент следствие уже получило данные с камер наблюдения, установленных в районе собора.

В связи с трагедией президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в стране трехдневный траур.

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