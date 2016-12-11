Двойной теракт в Стамбуле, о котором ранее сообщали «АН-онлайн», произошел вблизи домашнего стадиона футбольного клуба «Бешикташ». На странице клуба появилось сообщение о гибели двоих сотрудников.

Футболисты «Бешикташа» - единственные, кто носит на эмблеме клуба изображение национального флага: клуб долго был национальной командой Турции, передают РИА Новости.

На официальном сайте клуба 11 декабря появилось сообщение о гибели двоих сотрудников клуба в терактах на стадионе «Водафон Арена».

Известно, что при взрывах погибли 29-летний Уджу Тунч, продавец, фирменного магазина ФК «Бешикташ» и сотрудник службы безопасности клуба Веф Каракурду.

Напомним, взрывы в Стамбуле произошли накануне в 22.30 (время аналогично московскому) на северо-западе стадиона «Водафон Арена» и в парке, который расположен рядом со стадионом.

Террористы взорвали машину, начиненную взрывчаткой, у автобуса со спецназом МВД. В парке бомбу подорвал смертник. Известно, что болельщики клуба «Бешикташ» успели покинуть стадион до взрывов.