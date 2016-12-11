На футбольном стадионе «Водафон Арена» в Стамбуле в ночь на 11 декабря произошел двойной теракт. По последним данным, погибло 29 человек и 166 ранено. В стране 11 декабря объявлен траур по погибшим.

Власти Турции в интересах следствия по факту терактов не дают комментариев. Известно только мнение главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, который сообщил, что один из взрывов мог утроить смертник, передает ТАСС.

Местные СМИ сообщают, что из 29 погибших при терактах 27 – сотрудники полиции. Один из взрывов произошел рядом с автобусом, где находился полицейский спецназ, - на стадионе только что завершился футбольный матч местных команд.

Сейчас территория вокруг стадиона оцеплена, там работает несколько десятком машин скорой помощи, спасатели и полиция. Известно, что по подозрению в организации терактов уже задержано 10 человек.

Высший совет по радио и телевещанию Турции в интересах следствия ввел запрет на освещение подробностей теракта. Президент страны Реджеп Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что никогда не прекратит преследование террористов.