В Индии появились пластиковые деньги

В скором времени правительство Индии намерено ввести в оборот пластиковые деньги.

О данном решении ранее сообщил госминистр финансов страны, который заявил, что банкноты будут делать из пластмассы или полимера. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию телеканала NDTV, целью введения в оборот нового вида денег является борьба с фальшивомонетчиками и коррупционерами в Индии.

Уже сейчас из обращения изъяли наиболее ходовые купюры - 500 рупий (7,5 долларов) и 100 рупий (15 долларов). Также было решено ввести новые банкноты номиналом в 500 и 2000 рупий.