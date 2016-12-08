Саудовскую Аравию обвинили в злоупотреблении исламом

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон сделал весьма жесткое заявление.

Дипломат убежден, что власти Саудовской Аравии злоупотребляют исламом и в конфликтах на Ближнем Востоке являеюся "кукловодом". Как сообщает издание The Guardian, в стране есть целый ряд политиков, которые злоупотребляют религией для дальнейшего продвижения собственных идей. Джонсон подчеркнул, что войны в регионе обычно ведутся чужими руками.

Глава МИД Великобритании также отметил, что в некоторых странах Ближнего Востока нет руководства, которое способно примирить шиитов и суннитов.