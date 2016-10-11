Борис Джонсон призвал проводить демонстрации у посольства России

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон выразил удивление по поводу отсутствия демонстраций у стен российских посольств в ответ на поддержку сирийского лидера Башара Асада, которую оказывает Россия.

По мнению Джонсона, позиция Москвы и действия российских военных на сирийской территории привлекают недостаточно внимания. Поэтому те, кого беспокоит ситуация в Сирии и кому небезразлично положение сирийских граждан, должны выйти на пикет к российскому посольству в Лондоне, а также в городах по всему миру.

Кроме того, Джонсон предложил усилить давление на сирийского президента Башара Асада, а также на российское правительство при помощи санкций. При этом Джонсон выразил несогласие с позицией других европейских стран по поводу введения ограничительных мер, назвав ее “рыхлой”.

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