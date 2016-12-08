Дональд Трамп встретился с Леонардо Ди Каприо

Знаменитый американский актер, обладатель престижной премии Оскар Леонардо Ди Каприо и руководитель его фонда Терри Тамминен встретились с 45-м президентом США, миллиардером Дональдом Трампом.

Как сообщает сегодня агентство Associated Press, встреча актера и политика состоялась в Нью-Йорке. В ходе беседы стороны коснулись важнейших вопросов, связанных с защитой окружающей среды, а также поговорили о том, как работы в данной сфере могут укрепить экономику США.

Ди Каприо и его коллега продемонстрировали Трампу и его дочери Иванке, как можно создать миллионы рабочих мест, сфокусировавшись на возобновляемой, чистой энергии.