Ди Каприо выгоняют с поста посла ООН из-за коррупции

В стенах ООН внезапно получил продолжение скандал вокруг художественного фильма "Волк с Уолл-стрит". На этот раз «замять» историю не вышло: швейцарский благотворительный фонд обвиняет Леонардо Ди Каприо в коррупции.

Актера обвиняют в получении денег "от лиц, связанных с малайзийским государственным инвестфондом 1MDB", сообщает ТАСС.

Леонардо Ди Каприо многократно отказывался разъяснить причину своих тесных личных и финансовых контактов с фигурантами скандала вокруг 1MDB, и это неприемлемо, считают в швейцарском фонде Bruno Manser Fund. В фонде, который занимается охраной окружающей среды под эгидой ООН, считают, что выполнять свои функции они не смогут, не покончив с коррупцией. Стало быть, Ди Каприо, занимающий пост посланника мира в ООН должен либо дистанцироваться от коррупции (и от малайзийской – в частности), либо оставить пост в ООН.

Напомним, фильм "Волк с Уолл-стрит" от Мартина Скорсезе был снят главным образом на деньги фонда 1MDB, который предоставил свыше ста миллионов долларов. Картина собрала в прокате около четырехсот миллионов долларов и была номинирована на "Оскар" в пяти категориях.