Запад пригрозил санкциями союзникам Асада

Страны Запады выступили с заявлением, касающемся ситуации в Алеппо. Руководители США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Канады потребовали немедленно прекратить боевые действия в сирийском городе.

В Алеппо, как следует из документа, произошла гуманитарная катастрофа. Ответственность за это западные политики возлагают на режим Башара Асада. К лицам, сотрудничающим с сирийским президентом, будут применены санкции, говорится в заявлении.

Среди виновников бедствий жителей Алеппо названа и Россия. Ее документ обвиняет в срыве гуманитарной операции.

Ранее в среду «АН-онлайн» писали о новых успехах сирийской армии, которая проводит операцию по освобождению Алеппо. Правительственные войска отбили у боевиков десять городских кварталов.

Читайте также:

Другие мировые новости