Минобороны РФ: в Алеппо за сутки освобождены от террористов 10 кварталов

На востоке сирийского Алеппо к 7 декабря стали свободными от террористов еще десять кварталов, сообщает Министерство обороны России. За истекшие сутки (6 декабря) к мирной жизни вернулись более тысячи жителей.

С каждым днем сирийская правительственная армия продвигается все глубже в город Алеппо, освобождая улицу за улицей. К 7 декабря освобождено более половины города. Под контроль сирийских войск перешло еще десять кварталов. Российское военное ведомство сообщает, что от террористов освобождены 45 кварталов восточной части города, что были заняты террористами.

Об успехах в освобождении Алеппо говорил 7 декабря и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который однако отметил, что сдается пока не так много боевиков, как хотелось бы.

Ранее в среду «АН-онлайн» сообщали, что правительственным войскам под Дамаском сдались более трех тысяч боевиков.