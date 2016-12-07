«Антонов» хочет собирать самолеты для Трампа

Украинский концерн «Антонов» предложил Дональду Трампу свои услуги в качестве производителя бортов номер один. Соответствующая запись появилась на странице концерна в Twitter.

Ранее стало известно, что избранный президент Соединенных Штатов возмутился слишком дорогой стоимостью сделки по поставке новых президентских самолетов Boeing. Совокупная цена авиалайнеров составляет 4 млрд долларов. Сколько будет стоить продукция «Антонова», неизвестно. Также на данный момент нет информации о том, как отреагировал на предложение украинской компании Трамп.

В сентябре «АН-онлайн» писали о тяжелой экономической ситуации, в которую попал «Антонов». В текущем году концерн не выпустил ни одного самолета.

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